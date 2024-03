31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin ilk sonuçları

Takip Et

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin sonuçlarına kilitlendi. 17.00 itibarıyla sona eren seçimlerde oy sayımları başladı ve AA, ANKA ve İHA gibi çeşitli haber ajansları sonuçlara dair verileri paylaşmaya başladı. İşte an be an 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim'lerine dair ayrıntılar...

* 21.01: Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti’nin adayı Erdal Arıkan kazandı. Yüzde 96,11’i açılan sandık sonuçlarına göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.

* 20.50: Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı. Yüzde 90,23'ü açılan sandık sonuçlarına göre Köse, 31 bin 600, AK Parti adayı Şenlikoğlu ise 22 bin 36 oy aldı.

* 20.41: TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806 Toplam Seçmen : 61.430.934 Açılan Sandık : 66.622 Açılan Sandık Oranı : % 32,21 Kullanılan Oy : 14.148.489 Geçerli Oy : 13.805.385 Katılım Oranı : % 76,13



* 20.12: Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum” dedi.

20.00 itibarıyla oy oranları

İSTANBUL



Ekrem İmamoğlu yüzde 49,63 - Murat Kurum yüzde 41,60



ANKARA



Mansur Yavaş: Yüzde 57 - Turgut Altınok yüzde 35,78



İZMİR



Cemil Tugay yüzde 47,83 - Hamza Dağ yüzde 37,29

* 19.54: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk seçim sonuçları hakkında yaptığı açıklamada yüzde 40 civarı bir veriye sahip olduklarını belirterek,, "Vatandaşımızın teveccühü, inancı karşılığını göstermiş durumda." ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Hiçbir seçim sonuçlanmadan bitmez." dedi.

* 19.34: CHP lideri Özgür Özel'in Manisa'da oy kullandığı sandıkta en yüksek oyun CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek aldı.

* 19.18: YSK Başkanı Ahmet Yener Yasağı kaldırıldı. Yasağı delen kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

* 19.05: Anadolu Ajansı veri akışına başladı. Ancak yayın yasağı kalkmadığı için sonuçlar yayınlanmadı.