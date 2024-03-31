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İmamoğlu'dan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk seçim sonuçları hakkında yaptığı açıklamada yüzde 40 civarı bir veriye sahip olduklarını belirterek, "Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz." dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'dan ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimde ilk sonuçların belli olmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

İmamoğlu, "Şu an itibari ile yüzde 40 doğru giden oranda bir veriye sahibiz, elde ettiğimiz verilere göre söyleyebilirim ki vatandaşımızın bize olan inancı iyi verilerle karşılığını göstermiş durumda. İl başkanlığımızda çok güçlü bir ekibimiz var, şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz." ifadelerini kullandı.

 

 

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