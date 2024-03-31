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YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı kalktı

YSK Başkanı Yener, yerel seçimler için yayın yasaklarının kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı kalktı
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy sayımına başlandı.

Sayımın başlamasının ardından yayın yasağının ne zaman kaldırılacağı merak konusu olmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimler için yayın yasaklarının kaldırıldığını duyurdu.

Yener, "Sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz." açıklaması yaptı.

 

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