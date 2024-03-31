Yavaş: Tüm hemşehrilerimi ABB merkez binası bahçesine davet ediyorum
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum” dedi.
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Ankaralıları Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet etti.
Yavaş, paylaşımında “Merhaba güzel Başkent’in güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.