SPK'dan para piyasası fonlarında önemli düzenleme!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki ilke kararı yayımladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, kurulun karar organının ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in “Tanımlar” başlıklı bölümü bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verildi.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yaptığı değişikliğe göre, unvanında 'katılım' ifadesi bulunan fonlar hariç, para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 10’u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilecek.

Para piyasası fonları tarafından bu sınırlamaya 28 Şubat 2025 tarihine kadar uyum sağlanmasının zorunlu olacak. Söz konusu sınırlamaya ilişkin olarak, fon bilgilendirme belgelerinde yapılacak değişiklikler ile gerek görülmesi halinde karşılaştırma ölçütü/eşik değerde yapılacak değişiklikler Kurul onay şartı aranmadan, Fon Tebliği’nde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konacak.

Para piyasasının toplam fon büyüklüğü yaklaşık 1,1 trilyon TL bulunuyor. İlgili uygulamayla devlet iç borçlanma senetlerine 110 milyar TL'lik DİBS talebi olacak.