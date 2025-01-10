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TCMB, 2 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet iznini genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Turk Elektronik Para A.Ş. ve D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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TCMB, 2 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet iznini genişletti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kararıyla Turk Elektronik Para A.Ş. ve D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izinlerini genişletti.

Her iki şirketin, 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmasına onay verildi.

Bu kapsamda, Turk Elektronik Para A.Ş. ve D Ödeme Elektronik Para A.Ş., ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere yetkilendirildi.

Turk Elektronik Para A.Ş.’nin yetkilendirme süreci 27 Ağustos 2015, D Ödeme Elektronik Para A.Ş.’nin ise 11 Şubat 2016 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararlarına dayanılarak tamamlandı.

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