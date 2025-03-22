TMSF'den İninal, iPara ve PayFix için açıklama

TMSF, İninal, iPara ve PayFix müşterileri için yaptığı açıklamada, İnnial hesaplarının kapatılması nedeniyle yaşanan sorunların çözülmesi ve müşteri haklarının korunması adına yeni bir yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirildiğini duyurdu.

TCMB, Pay Fix, iPara ve İninal’ın 6493 sayılı kanun kapsamındaki faaliyet izinlerini durdurmuştu.

TMSF'den yapılan açıklama şöyle:

"İninal hesaplarının kullanıma kapatılması nedeniyle yaşamış olduğunuz mağduriyetten dolayı üzgünüz. Bu süreçte sizlerin haklarını korumak ve sorunları hızla çözmek adına, TMSF tarafından yeni bir yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirilmiş olup, çalışmalar hızlandırılmıştır.

Sorunların hızlıca çözülmesi için gereken tüm adımlar atılmaktadır. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz."