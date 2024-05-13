Türk Telekom'un tahvil ihracına 2.3 milyar doları aşan talep

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta daha önce yüzde 7.625 ile yüzde 7.75 aralığında açıklanan getiri beklentisi yüzde 7.375'e revize edildi.

İhracın bugün fiyatlanması planlanıyor.

Türk Telekom'un 8 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yeşil Borçlanma Aracı ve Sürdürülebilir Borçlanma Aracı da dahil olmak üzere, toplam tutarı azami 500 milyon dolar eşdeğerine kadar yabancı para ve/veya TL cinsinden bir veya birden fazla yurt dışı sermaye piyasası borçlanma aracı ihracının yurt dışında gerçekleştirilmesini karar verdiğini belirtmişti.

IFR'da 7 Mayıs'ta yer alan habere göre Türk Telekom tahvil ihracına yönelik 7 Mayıs'tan itibaren yatırımcı toplantıları düzenlemesi için Citi, HSBC ve J.P. Morgan'ı yetkilendirmişti.