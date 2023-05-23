Türkiye'nin CDS'inde yükseliş sürüyor: 7 ayın zirvesi

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan yükselişini sürdürüyor. Türkiye'nin CDS'i bugün 720 baz puana yükselerek, Ekim 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Uzmanlar, seçimin ikinci turuna kadar risk primindeki yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin risk primi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki haftada 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına gerilemişti.

Risk algısı artıyor

Enver Erkan – Dinamik Menkul Başekonomisti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde risk algısı artıyor. Ekonomi şu anda alışılmışın dışında para politikalarının yüklediği zorluklarla iç içe olduğu için, seçim sonuçlarının da ekonomi politikası tarafına etkisi değerlendiriliyor. Bunun öncesinde piyasa ve reel sektörün zorlanmasına neden olan ve dövizdeki yükselişi kontrol altına almayı amaçlayan birçok takip edilemeyen önlem söz konusu.

Bankalararası piyasada günlük döviz alımlarını azaltmak, bunun KKM ihtiyaçları ile sınırlanması, bundan önce de banka limitlerinin azaltılması gibi piyasadan döviz alımını zorlaştıran önlemler geliyor ve bunun net etki-tepki durumu da anlaşılan o ki düzenleyiciler tarafından pek dikkate alınmıyor. Reel sektörün dövize erişimi sıkıntılı, piyasadan daha pahalıya döviz almak zorunda kalıyorlar.