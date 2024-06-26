VakıfBank’tan yurt dışı borçlanma için bankalara yetki
VakıBank yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.
VakıfBank, yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, piyasa koşullarına bağlı katkı sermaye hesaplamasına (Tier 2) dahil edilmesi için gereken şartlara haiz sermaye benzeri tahvil ihracı planlandığı belirtildi.
Açıklamada BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Emirates NBD Bank, Mashreqbank, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank'dan oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumuna ihraç için yetki verildiği belirtildi.