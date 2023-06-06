Yabancı bankalar iddialı faiz artışı bekliyor

Kabinenin belli olmasının ardından gözler üst düzey ekonomi bürokrasine yapılacak atamalara çevrildi. Yeni kabine ilk toplantısını bugün yapacak. Bazı ekonomisler ardından TCMB atamasının gerçekleşmesiyle birlikte olağanüstü toplantıyla yapılacak güçlü bir faiz artışının sürpriz olmayacağı görüşünde. Merkez Bankası koltuğu için Hafize Gaye Erkan ismi öne çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'rasyonel zemin'e dönüş mesajının ardından politika faizine yönelik yabancı bankaların da beklentileri değişti.

JPMorgan'a göre TCMB'nin 22 Haziran toplantısında faizi yüzde 25'e yükseltmesi olasılıklar arasında.

JPMorgan ekonomistlerine göre TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran'da yapılacak toplantıda politika faizini hali hazırdaki yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltmesi olasılıklar arasında.

JPMorgan ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Politika faizinin 22 Haziran'da veya daha erken yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarılması masada. Bu artırım ile birlikte daha küçük faiz artırımlarının devam edebileceğine işaret eden bir ileri dönük yönlendirmede olabilir" denildi. Banka, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 olacağı tahminini de sürdürdü.

Fransız banka Societe Generale da, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından Temmuz ve Ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.