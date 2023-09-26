Yalçınkaya: Borsa önüne bakacak

Şenay ZEREN

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, tarihi zirveye yakın tempo düşürdü. 11 Eylül'de 8403 puanla zirve yenileyen BIST 100, bugün en yüksek 8390 puanı gördü. Endeks küçük çaplı sayılabilecek kâr satışlarıyla dengeli görünüm sergiliyor.

Borsa, Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilere paralel gerçekleştirdiği faiz artımı ve 'sıkı duruş' mesajı sonrası yeniden yukarı yönlü seyre dönmüştü. Asıl merak edilen soru, düzeltme hareketinin bitip bitmediği...

Analistler endekste psikolojik seviye olan 8000 puan üzerinde kalıcılık sağlanmasının, borsanın yönü açısından oldukça kritik olduğu görüşünde. 8400 seviyesi de önemli bir direnç olarak gösteriliyor. Uzmanlar bu direncin aşılmasıyla borsada alımların hızlanabileceğini düşünüyor.

"Borsa önüne bakmaya devam edecek"

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Şu sıralar gündemde olan en önemli soru borsada düzeltmenin bitip bitmediği. Borsada haftalardır yaşanan sert yükseliş sonrası düzeltme beklentisi bulunuyordu. Hem yabancı yatırımcı görüşmelerinin olduğu hem de TCMB’nin para politikasını karşılayacağımız hafta beklenilen düzeltme geldi. Bu açıdan beklenti karşılandı ve düzeltme oldu, bitti diyebiliriz. Aslında geçen hafta 7600 seviyesine gerilemesine karşın endeks haftayı pozitif kapattı. Bundaki en önemli sebep Merkez Bankasının 500 baz puanlık faiz artırımının olması ve metinde kararlı ifadelerin olmasıydı. Faizin yükselmesi ve sözel yönlendirmenin alınmasıyla birlikte borsa ayağını frenden çekti ve gaza bastı. Sadeleşme, sıkılaşma, güven unsurunu artırıcı kararlılık, TL’nin cazibesinin korunmasına yönelik adımlar ve enflasyona yönelik doğru tespitler piyasa tarafından olumlu algılandı.

Borsa önüne bakmaya devam edecek. Ekim ayının gelmesiyle birlikte bilanço odaklı hisselere yönelik artacaktır. 3. çeyrek dönem ekonomi iklimindeki değişimi barındırıyor olmasından ötürü önemli olacak. Hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkması beklenebilir. Bu açıdan bakıldığından 8400 seviyesi yakınlarından beklentisi olan hisse değişimi yapmak riskli olabilir. Endeksin zirve seviyesi olan 8400 üzerindeki seyirlerin oluşmasını beklemek hisse değişimi ya da yeni giriş açısından daha sağlıklı olabilir. Endekste gün içi düzeltmelere açık olmakla birlikte teknik göstergelerdeki toparlanma yükseliş eğilimini desteklemekte. 8400 üzerinde günlük kapanışların olması halinde 7600 – 8400 bandın teknik hedefi olan 9200 seviyesine doğru yükseliş hızı korunabilir.

Dolar yeni tarihi zirvesini test etti

Dolar kuru ise Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,45 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Kur, saat 14.46 itibarıyla yüzde 0,22 kazançla 27,26 TL'de hareket etti. Euro kuru da sığ piyasada en yüksek 29,13 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,30 primle 28,92 TL'de bulunuyor.