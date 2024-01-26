Yapı Kredi Mobil “Ödeme İste” özelliğini devreye aldı

Yapı Kredi Mobil “Ödeme İste” özelliğini müşterilerinin hizmetine sundu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Yapı Kredi müşterileri, mobil bankacılık üzerinden ödeme alma talebi oluşturabilecek ve bekleyen ödeme isteklerini görüntüleyebilecek. Ayrıca Yapı Kredi müşterileri, kendilerine gelen ödeme taleplerini de kabul ederek para transferlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Para transferi artık daha kolay ve hızlı

Yapı Kredi Mobil’e eklenen yeni hizmetlerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Yapı Kredi olarak müşterilerimizin bankacılık işlemlerini hızlandırarak, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Dijitaldeki öncü konumumuzu uzun yıllardır sürdürüyor ve teknoloji yatırımlarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.