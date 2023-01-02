Yatırım araçları 2023’te nasıl bir grafik çizecek?

Berfin ÇİPA

Yüksek enflasyon, resesyon endişesi, jeopolitik riskler, salgının etkileri 2022’nin piyasalar açısından zorlu geçmesine neden oldu. Yurt içinde enflasyon karşısında alternatifsizlik Borsa İstanbul’un yıldızını parlatırken, diğer yatırım araçları enflasyon üzerinde getiri sunamadı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons ve gram altının 2022 performansı şu şekilde değerlendirdi; “Altın, dolar ve TL bazında ne yazık ki enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı.

Ons altın 1792 TL’den işlem görerek seneye başladı sene sonu fiyatı ise 1814 dolar. Fiyatlara bakınca %1,2’lik kazanç elde edildiğini görüyoruz. İç piyasada sene başında 803 TL olan gram altın bugün 1110 TL’lerden işlem görüyor, bu da %37’lik fiyat artışı anlamına geliyor. Bu fiyat artışının %36’sı Dolar/TL’den kaynaklandı”

Yıldırımtürk 2023 tahminini; “Seçim sonucunun belirsizliği özellikle gram altında tahmin yapmayı zorlaştırıyor. Ons bazında bakacak olursak; Fed başta olmak üzere faiz artırımlarının sınırlı olacağı beklentisi var. Öte yandan dünyadaki resesyon ve stagflasyon endişesi altın tercihini öne çıkaracak gibi duruyor. 2022’de gündemde olup işlemeyen jeopolitik gerginliklerin 2023’te daha etkin olması altını destekleyecektir.

Önümüzdeki aydan itibaren altının 1825 dolardan sonra 1850-1900; 1950 ve hatta 2000’in üzerinde bir fiyat ulaşacağını düşünüyorum. Sene sonu rakamın ise 2350 seviyelerine gitme olasılığı var. Dolar/TL’de 20 lira geçilirse 30 TL’ye doğru hareket aralığına girilebilir. Bu senaryo gerçekleşirse gram altın 1650 liraya kadar yükselebilir” ifadeleri ile özetledi.

“Gümüşte rasyo kabul edilebilir seviyeye geldi”

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın gümüş rasyosuna dikkat çekerek gümüşün 2022 performansını şu şekilde değerlendirdi; “Gram gümüş 2021 sonunda 9.97 civarındaydı şimdi 14 seviyelerinde. Bu grafiğe bakarsak ons altına göre gümüş daha iyi bir getiri sağladı. Çünkü altın gümüş rasyosu 2021 sonunda 79 seviyelerindeyken şuan 76’ya geriledi.

2023’te faiz artırımlarının duracağı beklentisi gümüşte hızlı bir toparlanmaya yol açtı. 2023’te gümüşün ons altına paralel hareket etmesini bekleyen Ergezen; “Altın/gümüş rasyosu kabul edilebilir seviyelere geldi. Buradan belki 70’li seviyelere doğru geri çekilme görebiliriz. Gümüş için 24 önemli bir seviye. 24 ve 24.50 bandı geçilirse 26.50 seviyelerine doğru hareket edebilir” dedi.

2023 için en iyi portföy dağılımı nasıl olmalı?

2022’de borsanın TL bazında %190 getiri sağlandığının altını çizen Ata Portföy CEO’su Mehmet Gerz; “2022 borsanın kayıplarını telafi ettiği bir sene oldu. Dolar bazında %8, TL bazında %190, fonlarda ise %200’ü geçen getiri var. Faizler baskı altında, döviz kontrol altında, KKM’de de yatırımcı yeterince getiri sağlayamadı… Durum böyleyken borsaya yönelim arttı.

Yanlış para politikasının sermaye piyasaları açısından doğru bir sonucunu yaşadık diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Gerz, 2023 hedeflerini de paylaştı; “Seçim yılına giriyoruz dolayısıyla seçim sonucuna göre farklı senaryolar ortaya çıkabilir.

Ancak önümüzdeki sene için tahminimiz 6 bin 500. 2023’e girerken yatırımcının varlık dağılımına önem vermelerini öneriyoruz. Yatırımların yüzde 35 Türk hisse senedi; yüzde 35 yabancı tematik fonlar; yüzde 20’si eurobondlar; yüzde 10’u da altın fonunda değerlendirilebilir”

“Kurdaki stabilizasyon ilk çeyrekte de sürebilir”

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros’un Dolar/TL değerlendirmesi şu şekilde; “Dolar/TL, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması ile 14’lü seviyelerin üstüne çıktı. Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında agresif faiz artırması da dolara olan talebi artırdı. Yıla 96'lı seviyelerden başlayan Dolar Endeksi 114'lü seviyelere çıktı.

TCMB’nin 7 aylık aranın ardından tekrar faiz indirimlerine başlaması, jeopolitik gerginlikler ve yurt içi dinamiklerin etkisi ile kur 18,70 seviyesinin üstüne attı. Son fiyatlamalar ile Dolar/TL yatırımcısına 2022 yıl başından itibaren yüzde 39 kazandırdı.

Kur tarafındaki stabilizasyonun 2023 yılının ilk çeyreğinde devam etmesini bekliyoruz. Ancak belirtmemiz gerekir ki Dolar için direnç seviyelerinin tayininde kullanılan call opsiyonlarının dağılımına bakıldığında önümüzdeki dönemde opsiyonlarda 18,90 – 19,10 bölgeleri yoğunlaşıyor.

Fed’in yeniden faizi agresif şekilde kullandığı bir senaryo gerçekleşirse Dolar endeksinin yukarı yönlü seyri ile gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve TL’nin dolar karşısında değer kaybı hızlanabilir”

“Bitcoin’de mega ralli ilk çeyrekte zor”

Kripto para piyasası 2022’de zor sınavlardan geçti. WOFDEX Kripto Para ve Blockchain Araştırma Direktörü Helin Çelik piyasanın bir yıllık serüvenini şu şekilde özetledi; “Agresif sıkılaşma politikası güden Fed dolar endeksinin güçlenmesine neden olurken neredeyse tüm finansal enstrümanlar ciddi gerileme sürecine girdi.

Enflasyondan kaçmak isteyen yatırımcı riskli varlıklardan kaçtı. Kripto paralar sert satış baskısıyla karşılaşan enstrümanların başında geldi. Geçtiğimiz yıla 47.800 seviyelerinden merhaba diyen Bitcoin yıl sonunda 16.680 seviyelerinde.

Yılı yaklaşık yüzde 65 değer kaybıyla sonlandıran BTCUSDT yıl içerisinde fiyat düşüşlerinin getirdiği mali krizler ve kripto para platformlarının yarattığı kaosla uğraşmak zorunda kaldı”.

Çelik 2023 grafiğine dair şunları söyledi; “Yeni yılın ilk çeyreği için yükseliş beklentisi, mega ralli şu anki koşullarda zayıf görünüyor. Kriptoların kendi iç dinamiğinde pozitif gelişmeler ve iyileşmeler olursa, yaşanan tahribat bir nebze de olsa giderilebilir. Yatırımcı yeni yılda da dolar endeksine, ekonomik takvime, riskli varlıklara ve madenci satışlarına dikkat edecek.”