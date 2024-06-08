Yatırım fonlarında rekor seviye!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydı bulunan yatırım fonu yatırımcı sayısı 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde 33 bin 742 kişi artarak, 5 milyon 18 bin 308 seviyesine ulaştı.

Yatırım fonu tutarı da bir önceki hafta görülen 2,85 trilyon TL seviyesinden 3,06 trilyon TL'ye çıktı.

Yatırım fonu yatırımcı sayısı bir senede 1,2 milyon kişi artarken, fon portföy değerinde artış 2,1 trilyon TL'ye buldu.