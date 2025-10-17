Yatırımcıların güvenli liman arayışı sterlini zayıflattı

ABD'de bölgesel bankalarındaki kredi kayıpları, ABD-Çin gerilimi ve ABD'de federal hükümetın kapalı kalmaya devam etmesi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiren faktörler.

İngiltere'de Maliye Bakanı Reeves, 26 Kasım sonbahar bütçesi öncesinde varlıklı vergi mükelleflerini hedefleme planlarını açıkladı. Ebury'den Matthew Ryan,Reeves'in mali açığı kapatmak ve piyasalara büyüme için güvenilir bir plana sahip olduğunu göstermek için "zorlu bir mücadele" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Vergi artışları ve borçlanmada mütevazı bir artış muhtemel görünüyor ancak yatırımcılar "en azından ılımlı harcama kesintilerine taahhütler için bastırıyor" olacak.

Sterlin yüzde 0,1 düşüşle 1,3423 dolara geriledi. Euro yüzde 0,2 yükselişle bir haftalık en yüksek seviye olan 0,8724 sterline çıktı.

ING'den Michiel Tukker da, İngiltere devlet tahvilleri veya gilt getirilerinin 26 Kasım bütçesinden sonra yatırımcılar netlik kazandıkça daha da düşebileceğini söyledi. Tukker, bütçe etrafındaki belirsizliğin gilt getirilerini ABD muadillerine kıyasla nispeten yüksek tuttuğunu belirtti.

Tukker, "İngiltere'nin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul etsek de, gilt getirilerinin orta vadede kendilerini daha düşük bulmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri 3,5 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 4,455'i gördü. Şu sıralarda ise yüzde 4,489'dan işlem görüyor.