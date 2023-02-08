Avalanche Foundation'dan, AHBAP'a 1 milyon dolarlık deprem yardımı

Emin Gün Sirer'in ortak girişimi olan Avalanche Foundation, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, 10 şehirde ağır can ve mal kayıplarına yol açan depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarına kripto para ile destek sağladı. Avalanche, bölgedeki yardım çalışmalarında yoğun bir faaliyet yürüten Haluk Levent'in öncülüğündeki AHBAP Platformu'na 1 milyon dolar değerinde AVAX gönderdi. Bu yardım, bölgede yürütülen yardım çalışmalarında kullanılacak.

Ayrıca Avalanche Foundation, kripto para yatırımcıları ve diğer platformları da yardıma davet ederek AHBAP Platformu için açtığı ağ transfer adresini de duyurdu.

Haluk Levent, MASAK ile yaptığı görüşmeler sonucunda adresin bir hafta boyunca kripto para bazlı yardım ve desteklere açık olacağını ilan etti.