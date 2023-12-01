Bitcoin 18 ayın en yükseğini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz haftalarda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonunu (ETF) onaylayabileceğine yönelik haberlerle 18 ayın en yüksek seviyeye çıkarken sonrasında gerilemişti. Lider kripto para birimi, bugünkü işlemlerde 39 bin sınırına bir adım daha yaklaştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılının ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün kuvvetlenmesiyle kripto para birimleri de desteklendi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 38 bin 859 dolar seviyesini görürken, saat 13.37 itibarıyla yüzde 2,23 oranında kazançla 38 bin 670 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 754 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,32 oranında yükselişle 2 bin 92 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek ise 2 bin 106 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 1 değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,22 oranında değer kazanarak 1,45 trilyon dolara yükseldi.