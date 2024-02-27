Bitcoin ETF rüzgarını arkasına aldı: 27 ayın zirvesi (27 Şubat güncel Bitcoin fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken; Bitcoin fiyatları bugün zirvesini yeniledi. 57 bin 319 dolara kadar yükselen lider kripto para birimi, böylelikle Aralık 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bitcoin'deki yükselişte, geçtiğimiz günlerde ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylaması ve Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi etkili oluyor.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolar ile görürken; yılbaşından bu yana yüzde 36 getiri sağladı.

Nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci, Bitcoin'in yukarı yönlü ivmesini desteklerken; uzmanlar yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), saat 10.13 itibarıyla yüzde 3,24 oranında primle 56 bin 373 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 8'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 1,1 trilyon dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,38 oranında yükselişle 3 bin 223 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 10 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 6,20 oranında değer kazanarak 2,13 trilyon dolara yükseldi.