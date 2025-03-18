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Bitcoin, Fed öncesi geriledi

Fed kararını bekleyen piyasalarda Bitcoin düşüşe geçti.

Haber Merkezi
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Bitcoin, Fed öncesi geriledi
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Yatırımcıların Fed'in son politika kararı öncesinde temkinli davranmasıyla Bitcoin düşüşe geçti.

Fed, çarşamba günü faiz oranı kararını açıklamadan önce salı günü iki günlük politika toplantısına başlıyor.

Saxo Bank analistleri bir notta, kripto tüccarlarının toplantı öncesinde “temkinli bir ruh hali” içinde olduklarını söyledi.

Piyasa yaygın olarak Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor, ancak ABD büyümesinin yavaşladığına dair son endişelere gelecekte daha fazla faiz indirimi ile yanıt verip vermeyeceğine dair herhangi bir ipucu arayacak.

Bitcoin yüzde 0,8 düşüşle 83.277 dolara geriledi.

FED kararları açıklanacakFED kararları açıklanacak

 

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