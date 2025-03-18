Gümüş 2025'te altından daha iyi performans gösterecek
Altında rekorlar kırılırken, diğer yandan da gümüşte yükseliş beklentisinin altını geride bırakması bekleniyor.
Küresel yatırım firması WisdomTree'ye göre, arz açığı ve artan endüstriyel talep nedeniyle gümüş fiyatlarının altınınkini geride bırakması bekleniyor.
Raporda, “Altının öngörülen yüzde 17‘lik artışına kıyasla gümüşün önümüzdeki yıl yüzde 23 değer kazanarak altını geride bırakacağını tahmin ediyoruz” denildi.
Gümüşün kaderinin 2025'te değişip değişmeyeceği sorusunu yanıtlayan raporda, “Arz açıkları ve artan endüstriyel talebin güçlü kuyruk rüzgârları olarak hareket etmesiyle, potansiyeli konusunda iyimserliğimizi koruyoruz” denildi.
Rapora göre, gümüşte dört yıldır üst üste arz sıkıntısı yaşanıyor ve 2025 muhtemelen beşinci yıl olacak.