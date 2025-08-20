Petrol fiyatları stokların azalmasıyla yukarı yönlü

ICE'de Ekim vadeli Brent ham petrolü 21 cent artışla 66.0 dolar/varil, Eylül vadeli ABD Batı Teksas petrolü yüzde 0,24 artışla 62,50 ve Ekim vadeli Batı Teksas pektrolü de yüzde 0,36 artışla 61,99 dolarda.

Teknik göstergeler, Brent'in varil başına 64.98 dolar seviyesindeki desteği test etme potansiyelini işaret ederken, bu seviyenin altına bir düşüşün 63.61-64.40 dolar aralığına doğru bir gerilemeyi tetikleyebileceği belirtiliyor. Direnç bölgesi 66.52-67.20 dolar aralığında yer alıyor; bu seviyenin üzerine bir kırılma, fiyatları 68.05-69.43 dolar bandına taşıyabilir.

Salı günü, savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmanın yakın olduğu iyimserliğiyle fiyatlar %1'den fazla düşüşle kapanmıştı.

Analistler, "Ham petrol piyasaları beklemede, uzayan barış görüşmeleri piyasayı tetikte tutacak" yorumunda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme anlaşmasının bir parçası olarak hava desteği sağlayabileceği yönündeki açıklamalarına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aslında bir anlaşma yapmak istemeyebileceği ihtimalini de dile getirmesi dikkat çekti.

Trump'ın Putin ve Zelenskiy arasında toplantı düzenleme çabaları devam etse de, Rusya'dan henüz Zelenskiy ile görüşmelere katılacağına dair resmi bir teyit gelmedi.

ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes de, "Rusya ile çatışmaya hızlı bir çözüm bulunması olasılığı artık pek olası görünmüyor" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, ABD'de yaşanan gelişmeler de piyasayı etkiledi. BP'nin Indiana Whiting'deki 440.000 varil/gün kapasiteli rafinerisindeki operasyonlar, gece şiddetli fırtınanın neden olduğu sel nedeniyle aksadı. Bu durum, tesisin ham petrol talebini potansiyel olarak olumsuz etkileyebilir.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de istikrarlı ham petrol ve yakıt talebini gösteren sektör stok raporuyla kısmi destek buldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 15 Ağustos ile biten haftada ABD ham petrol stokları 2.42 milyon varil azalarak beklenenden fazla düşüş kaydetti. Aynı dönemde benzin stokları 956.000 varil düşerken, distilat stokları ise 535.000 varil artış gösterdi.