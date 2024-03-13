Bitcoin için 100 bin dolar senaryosu

Bitcoin, tarihi zirveleri hızla kırarak yatırımcıları şaşırtıyor. Wublockchain editörü Colin'e konuşan makro analist Luxon, Bitcoin'in 69 bin dolarlık tarihi zirveyi 846 gün sonra geçerek yeni bir rekora imza atmasını değerlendirdi.

Luxon, Amerikan varlık yönetimi endüstrisinin Bitcoin'e olan ilgisinin artmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. "Bu hızlı yükseliş, özellikle Bitcoin ETF'lerine olan talebin öngörülenden daha yüksek olduğunu gösteriyor" diye konuşan Luxon, uzmanların ABD kurumlarının Bitcoin ETF'lerine tahsis edecekleri paranın yüzde 3'e kadar çıkabileceğini öne sürdüklerine işaret etti ve bu durumun Bitcoin fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtti.

Bitcoin'in diğer kripto paralara göre daha sağlam bir pozisyonda olduğunu ve Ethereum'un spot ETF onayı için zorluklarla karşılaştığını belirten Luxon; bu nedenle, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde liderliğini sürdüreceği ve 100 bin dolarlık hedefe doğru ilerleyeceğini tahmin etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerini de değerlendiren Luxon, faiz indiriminin mayıs ayında değil, muhtemelen ikinci yarıda gerçekleşeceğini ve her bir indirimin 25 baz puan olacağını tahmin etti ve Fed'in ekonomik aşırı ısınmayı önlemek adına dikkatli bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini savundu.