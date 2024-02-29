Bitcoin için 200 bin dolar senaryosu

Lider kripto para birimi Bitcoin’de hızlı yükseliş sürerken; dün 64 bin doların üzerini test etti. Bitcoin, sonrasında kâr satışlarıyla karşılaşırken, saat 16.06 itibarıyla yüzde 3,75 yükselişle 62 bin 569 dolarda işlem gördü. Bitcoin'deki yükselişte, geçtiğimiz günlerde ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylaması ve Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi etkili oluyor. Tecrübeli analist Peter Brandt, Bitcoin’de boğa sezonunun 2025 yılının ağustos ve eylül aylarında biteceği tahmininde bulundu.

Öte yandan ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi.

200 bin dolar tahmini

Ünlü analist Peter Brandt, Bitcoin fiyatının 200 bin dolara kadar çıkabileceği tahmininde bulundu. X hesabından yaptığı açıklamada, boğa sezonunun 2025'in 3. çeyreğinde sona erebileceğini belirtti. Ancak, fiyatın geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesinin altına inmesi durumunda bu analizin geçersiz olabileceğini vurguladı.

Brandt ayrıca, 'lazer göz' furyasına da dikkat çekerek, bu durumu bir 'ters gösterge' olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Brandt, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin'in altcoin'leri baskı altına alacağını ve nihayetinde Bitcoin'in tek lider olacağını vurgulamıştı.

Yaz aylarında halving ve ETF onaylarının Bitcoin için önemsiz olacağını ve Bitcoin'in besin zincirinin tepesine yerleşeceğini düşündüğünü de belirtti.