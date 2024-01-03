Bitcoin'de rüzgar terse döndü: 3 Ocak Bitcoin fiyatları

Bitcoin fiyatı, dünkü işlemlerde 45 bin 952 dolara kadar yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesi gördükten sonra, bugün gelen keskin satışlarla değer kaybını yüzde 9'un üzerine kadar çıkardı. 40 bin 446 dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi, saat 15.49 itibarıyla yüzde 5,13 kayıpla 42 bin 296 dolarda işlem görüyor. Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yüzde 6,12 düşüşle 2 bin 217 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin fiyatının gerilemesinde, Matrixport'un bugün yayınladığı değerlendirmede ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) tüm spot Bitcoin ETF (borsa yatırım fonu) başvurularını reddedeceğini öngörmesinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Matrixport, ETF başvurularının kabul edileceğinin satın alınmaya başlandığı eylülden bu yana kriptoparalara 14 milyar dolar giriş olduğunu, bunun 10 milyar dolarının doğrudan ETF başvurularının kabul edileceği beklentileri ile ilişkili olduğunu öngördüklerini vurguladı.

Kuruluş, SEC spot Bitcoin ETF başvurularını reddetse de Bitcoin fiyatının 2024 yılı sonunda yılın başındaki 42 bin doların üzerinde bir yerde olacağını da öngördü.

Bitcoin dün 21 ayın zirvesini görmüştü

En popüler kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün SEC'in Bitcoin ETF’ini onaylayacağına yönelik oluşan iyimser hava ile 45 bin doları aşarak Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco’nun aralarında bulunduğu 13 şirket, SEC'e, Bitcoin ETF'si için başvurmuştu. Bitcoin ETF'inin kabul görmesi, işlem hacmi en yüksek kripto para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.