CoinTR CEO’su Eşelioğlu: Türkiye’de kripto için yeni dönem başlıyor

Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerine CoinTR'nin son dönemde attığı önemli adımları değinerek başladı. 2 Temmuz'da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sermaye piyasası düzenlemesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan ilke kararlarını izleyerek Türkiye’de lisanslı bir dijital varlık hizmet sağlayıcısı olmak için otoritelerle uyumluluk içinde adımlarını attıklarını belirten Ali Eşelioğlu, “Başvurumuz sonucunda SPK’nın Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yerimizi aldık. Ardından Bitget Türkiye satın almasını tamamlayarak erişim alanımızı genişlettik ve kullanıcılarımıza sunduğumuz güven ve hizmet kalitesini geçiş sürecinden itibaren hissettirmeye başladık. Teknoloji ekiplerimizi güçlendirdik; uyum, hukuk ve pazarlama ekiplerimizin kadrolarını yeni dönem hazırlıkları kapsamında genişlettik. CoinTR markasını yeni döneme hazırlamak için bir marka kimliği yenileme sürecine giriştik. Kriptoda her şeyden önce güvenin geldiğine, güvenin de daha ilk karşılaşmada kendisini göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Şimdi sırada ikincil düzenlemeler var. 2025 itibarıyla Türkiye’de ekosistemin tüm paydaşlarını memnun eden, tüketici güvenini pekiştiren, ana hatları bütünüyle belli olmuş bir düzenleyici çerçevede lisanslı faaliyet gösteren borsalar arasında yerimizi alacağız. Ülkemizin tüm düzenleyici kuruluşları, kapsayıcı ve katılımcı bir süreç yürütüyor. Bu da ekosisteme dair güveni artırıyor” dedi.

“Regülasyon inovasyona zemin hazırlar”

Kripto para piyasalarındaki işleyişin düzenleyici otoritelerce belirlenmesinin kriptonun merkeziyetsiz yapısına dokunmadığını söyleyen ve görüşlerini paylaşan Ali Eşelioğlu, "Türkiye bugüne dek gelişmekte olan piyasalar içinde bankacılık ve finans sisteminin en güçlü olduğu ülkelerden biri oldu. Bu sayede finansal teknolojilerde de uluslararası bir üne kavuştu. Bu başarının ardındaki en önemli unsurlardan birinin sağlam temellere dayanan düzenleyici yapı olduğuna inanıyoruz. Kripto varlıklar yapıları gereği merkeziyetsizdir ve blokzinciri teknolojisi üzerinde çalışır. Çalışma prensibine müdahale olursa bu varlıklar kripto varlık olmaktan uzaklaşır. Yasal düzenlemeler bu noktada kripto varlıkların yapısına müdahale etmeye değil, şeffaflık prensibiyle çalışan hizmet sağlayıcılar ve borsalar için bir belirleyici olmaya çalışıyor. Kullanıcı güveni merkeze alınıyor, herkesin gönül rahatlığıyla katılabileceği, yatırım süreçlerinin şeffaflaşacağı yenilikçi bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Kriptonun odağı seçimlere kaydı”

Eylül ayını dalgalanmalara rağmen güçlü bir ay geçiren kripto paraların ekim ortasında küresel risk iştahının artması ile yükselişe geçtiğini belirten CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı: “Çin'deki ekonomik teşvik paketinden ABD'nin yumuşak iniş senaryosuna, Fed'in faiz indirimlerinden Orta Doğu'daki gerilime, son dönemin gündemini makro ölçekteki gelişmeler etkiledi. Bugün ise odakta yaklaşan ABD başkanlık seçimleri var. Donald Trump kriptoya desteği önemli bir kampanya aracı olarak kullandı. Blokzinciri ve kripto paralar Kamala Harris’in söylemlerine ise yeni girmeye başladı. Özellikle kararsız eyaletlerde kriptoya yönelik tutumun da belirleyici olacağı aşikar. Demokratların bu konudaki geçmişi yatırımcıları biraz endişelendiriyor, ancak Trump’ın kazanması halinde küresel ticarette yaşanacak değişimlerin piyasaları nasıl etkileyeceği kestirilemiyor. Bu da kriptoyu bireysel ve kurumsal oyuncuların, hedge fonların ve büyük yatırımcıların ilgi odağı hâline getiriyor. İlerleyen dönemde yaşanacakları hep birlikte göreceğiz.”