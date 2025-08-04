Tether'den ikinci çeyrekte 4,9 milyar dolar kâr

Tether International, S.A. de C.V. (TI) 2025 yılı ikinci çeyrek denetim raporunu yayımladı. Dünyanın önde gelen bağımsız denetim firmalarından BDO tarafından tamamlanan rapor, Tether’in Finansal Rakamları ve Rezerv Raporu’nun (FFRR) doğruluğunu teyit ederken, 30 Haziran 2025 itibarıyla USDT’nin arkasındaki varlıkların şeffaf ve ayrıntılı bir görünümünü sunuyor. 2025’in ikinci çeyreği, Tether’in küresel genişlemesinde yeni bir dönüm noktası oldu. 13,4 milyar doların üzerinde yeni USDT ihraç edildi ve dolaşımdaki arz 157 milyar doları aştı.



Tether’in 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşen net kârı, yılın ilk yarısındaki toplam net kârını 5,7 milyar dolara taşıdı. Bu kârın 3,1 milyar doları düzenli faaliyetlerden, 2,6 milyar doları ise altın ve Bitcoin gibi varlıklardan elde edilen değer artışlarından kaynaklandı. Bu güçlü finansal tablo, şirketin iş modelinin sağlamlığını ve gelirlerinin istikrarını ortaya koyuyor. Tether, elde ettiği kârlılığı uzun vadeli stratejik girişimlere yönlendirerek değerlendiriyor; son 6 ayda XXI Capital ve Rumble gibi dijital finans, veri ve dijital özgürlük alanındaki projelere önemli yatırımlar yaptı. Yalnızca ABD’de bu kapsamda konuşlandırılan sermaye yaklaşık 4 milyar doları buldu. 150’den fazla ülkede kullanılan USDT, geleneksel finans sistemlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde ticareti, havaleleri ve finansal inovasyonu destekliyor. Tether, fintech şirketlerinden bireysel kullanıcılara ve hükümetlere kadar uzanan geniş bir yelpazeye dolar bazlı dijital altyapı sunarak küresel finansın yeniden şekillenmesinde merkezi bir rol üstleniyor.

ABD Hazine tahvili yatırımı 127 milyar doları aştı

2025’in ikinci çeyreği sonunda Tether’in ABD Hazine tahvillerine olan toplam yatırımı 127 milyar doları aştı. 105,5 milyar doları doğrudan, 21,3 milyar doları dolaylı yatırımlardan oluşan bu tutar, Tether’i dünyanın en büyük ABD devlet tahvili sahiplerinden biri haline getirdi. Bu gelişme, ABD’nin GENIUS Yasası ile dijital doların küresel liderliğini pekiştirme çabalarıyla da örtüşüyor. Tether’in rezerv yapısı, özel sektör inovasyonunun kamu politikalarıyla nasıl uyum içinde çalışabileceğini gösterirken; yaklaşık 5,47 milyar dolarlık hissedar sermayesi ile şirketin bilanço gücü ve uzun vadeli sürdürülebilirliği korunmuş durumda. Bu güçlü rezerv yapısı, Tether’in piyasa şoklarına karşı dirençli ve döngüsel dalgalanmalara karşı bağımsız hareket edebilen bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor.