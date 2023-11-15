Commerzbank, kripto para saklama lisansı aldı

Commerzbank sözcüsü Dow Jones Newswires'a yaptığı açıklamada, lisansın Almanya Federal Finansal Denetim Otoritesi ve Avrupa Merkez Bankası tarafından verildiğini söyledi.

Banka, "Banka tarafından atılan ilk adım, blok zinciri teknolojisine dayalı kripto varlıkları için saklama sağlayarak kurumsal müşterilerini desteklemek için tam yasal uyumluluğa sahip güvenli ve güvenilir bir platform kurmaktır" dedi.