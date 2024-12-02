En çok Bitcoin'e sahip şirketler belli oldu! İşte 5 şirketin kripto para dünyasındaki etkileri...

Bitcoin, yalnızca bireysel yatırımcılar arasında değil, büyük şirketlerin stratejik planlarında da önemli bir yer edindi. Kripto para dünyasında kendini kanıtlamış olan bu lider varlık, finansal ekosistemdeki rolünü genişletirken, bazı şirketler Bitcoin’e olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor.

CNBCE-'nin haberine göre İşte Quartz tarafından hazırlanan, en çok Bitcoin'e sahip olan şirket ve kripto para dünyasındaki etkileri:

MicroStrategy

Bitcoin’in en büyük savunucularından biri olarak tanınan iş zekası şirketi MicroStrategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin’i elinde bulunduruyor. Eski dot-com girişimcisi Michael Saylor’un liderliğinde, şirket Bitcoin’i yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor.

MicroStrategy, son kazanç raporunda kendisinden bir “Bitcoin hazine şirketi” olarak bahsederken, gelecek üç yıl içinde 21 milyar dolarlık hisse senedi ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymetten oluşan bir sermaye toplama planı açıkladı. Şirketin “21/21 Planı” olarak adlandırdığı bu girişim, Bitcoin’e olan uzun vadeli bağlılığını gösteriyor. Yakın zamanda yapılan 5,4 milyar dolarlık satın alımla MicroStrategy’nin toplam Bitcoin rezervi 386.700’ye ulaştı. Bu miktar, çıkarılabilir toplam Bitcoin’in yüzde 1,2’sini temsil ediyor ve mevcut piyasa değerine göre yaklaşık 37 milyar dolarlık bir hazine anlamına geliyor.

MARA Holdings

Kripto para madenciliği alanında uzmanlaşan MARA Holdings Inc. (eski adıyla Marathon Digital Holdings), halka açık şirketler arasında en büyük ikinci Bitcoin rezervine sahip. CoinGecko verilerine göre şirket, toplam 26.842 Bitcoin tutuyor. Bu rezervin piyasa değeri yaklaşık 2,51 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Kripto ekosistemindeki aktif rolüyle bilinen MARA, Bitcoin madenciliği konusundaki uzmanlığını sektördeki lider pozisyonunu güçlendirmek için kullanıyor.

Galaxy Digital Holdings

Dijital varlıklar, blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri gibi alanlarda geniş bir portföye sahip olan Galaxy Digital Holdings Ltd., sektördeki liderlerden biri. Şirket, geleneksel finans ile blok zinciri teknolojisinin entegrasyonu ve benimsenmesi konusunda öncülük ediyor.

Galaxy Digital, CoinGecko’nun verilerine göre 15.449 Bitcoin’e sahip ve bu rezervin piyasa değeri yaklaşık 1,44 milyar doları buluyor. Şirketin Bitcoin’e olan bağlılığı, kripto para birimlerinin finansal sistemdeki yerini sağlamlaştırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Tesla

Elon Musk liderliğinde Tesla, Bitcoin ve kripto para dünyasının en bilinen kurumsal destekçileri arasında yer alıyor. Şirket, Bitcoin yatırımlarının yanı sıra Dogecoin gibi diğer kripto paralara da ilgi gösteriyor. Tesla, belirli ürünlerinde Dogecoin ile ödeme kabul ederek, kripto paraların ticari işlemlerde kullanımını teşvik ediyor.

Tesla’nın sahip olduğu 11.509 Bitcoin, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 1,07 milyar dolar değerinde. Şirketin bu yatırımı, Elon Musk’ın kripto paralara olan ilgisini ve bu teknolojilere duyduğu güveni yansıtıyor.

Coinbase

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, kripto para ekosisteminde önemli bir oyuncu. Sektörün gelişimi için hükümetler ve düzenleyicilerle aktif olarak çalışan şirket, uyumluluğu ve düzenleme dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

CoinGecko’nun verilerine göre Coinbase, toplamda 9.183 Bitcoin tutuyor ve bu rezervin değeri yaklaşık 857,1 milyon dolar. Coinbase’in Bitcoin yatırımı, şirketin yalnızca bir borsa olmanın ötesine geçerek ekosistemdeki stratejik önemini artırma çabasını gösteriyor.

Bitcoin’e yönelik bu şirketlerin yoğun ilgisi, dijital varlıkların finansal sistemdeki rolünün giderek büyüdüğünü ve bu alandaki yatırımların stratejik bir karar haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.