Pat Gelsinger’in emekliliği sonrası Intel hisseleri yükselişe geçti

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel, yaklaşık dört yıldır şirketin başında bulunan CEO Pat Gelsinger’in emekli olduğunu ve görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gelsinger’ın yerine kalıcı bir atama yapılana kadar David Zinsner ve Michelle Johnston Holthaus, geçici olarak CEO'luk görevini üstlenecek.

Yenilikçi çalışmaları kararlılıkla yönlendirdi

CNBC-e'nin haberine göre Intel'in geçici başkanı Frank Yeary, Gelsinger’ın şirkete olan katkılarını “Pat, kariyerinin ilk yıllarını Intel'de geçirdi ve 2021'de şirketin kritik bir döneminde geri döndü. Liderliği döneminde, son teknoloji yarı iletken üretimine yatırım yaparak üretim süreçlerini yeniden canlandırdı ve şirket genelinde yenilikçi çalışmaları kararlılıkla yönlendirdi” sözleriyle vurguladı.

Gelsinger’in emeklilik kararı, Intel’in CHIPS and Science Act kapsamında 7.86 milyar dolarlık bir hibe almasının hemen ardından geldi. Bu hibe, şirketin fabrika inşa projelerini finanse etmek için kullanılacak.

Emeklilik kararı hisseleri olumlu etkiledi

2021’de zor durumdaki çip üreticisinin başına geçen Gelsinger, Intel’in sorunlarını çözmekte zorlandı. Şirket, temel iş kollarındaki pazar kayıpları ve yapay zeka pazarına girememesi nedeniyle uzun süredir sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Intel’in hisseleri yıl başından bu yana yüzde 52 değer kaybetmişti.

Gelsinger'in emeklilik kararının ardından Intel hisseleri yüzde 5 değer kazandı.