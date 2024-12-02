ABD'de ISM imalat endeksi kasımda beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, kasımda bir önceki aya kıyasla 1,9 puan artışla 48,4 değerine çıktı. Bu dönemde kaydettiği artışa karşın imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 47,7 değerini alacağı yönündeydi.

11 sektörde daralma yaşandı

Üretim endeksi, kasımda aylık 0,6 puan artışla 46,8'e tırmanırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,3 puan artarak 50,4'e yükseldi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,7 puan artışla 48,1'e çıktı. Bu dönemde imalat sanayisinin 3 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 11 sektörde daralma yaşandı.

Gıda, içecek ve tütün ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünler ile elektrikli ekipman sektörlerinde büyüme kaydedildi. Daralma yaşanan sektörler ise baskı, plastik ve kauçuk ürünleri, kimyasal ürünler, kağıt ürünleri, ulaşım ekipmanları, işlenmiş metal ürünleri, mobilya, makine, metalik olmayan mineral ürünler, çeşitli imalat ve birincil metaller sektörleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de kasım ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi kasımda 49,7 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 48,8 olarak açıklanan endeks, ekimde 48,5 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.