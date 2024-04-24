"Halving piyasalardaki yükseliş trendini hızlandırabilir"

Piyasalar açısından ise halving’in kripto paraları nasıl etkileyeceğine ilişkin bir merak söz konusu. Halving’in kısa vadede piyasalardaki yükseliş trendine ivme kazandırabileceğini söyleyen Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini açıkladı.

“4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin Halving’i geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yarılanma anlamına gelen bu işlemde Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelir yarı yarıya azaldı.

Bu yarılanma işlemi ilk etapta madencileri ilgilendiren bir gelişme gibi görünse de esasında piyasanın geneline etki eden bir unsur olarak kabul edebiliriz. Çünkü madenci gelirinin düşmesi arzı hali hazırda 21 milyon ile sınırlı olan Bitcoin’in üretimini de düşürecektir. Dolaşımdaki arzın artmayacak olması da Bitcoin fiyatı için olumlu bir işaret.

“Bu halving’te senaryo öncekilere göre bir farklı işledi”

Öte yandan geçmiş halving’lere bakınca benzer piyasa hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Piyasalar yarılanma öncesinde ilk etapta bir geri çekilme gerçekleştirirken ardından ciddi bir yükseliş trendine giriyor. Tabii her halving’de aynı senaryo gerçekleşecek diye yazılı bir kural yok. Baktığımız zaman zaten bu halving süreci öncekilere kıyasla biraz farklı gelişti. Hemen halving öncesinde SEC’nin spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasıyla Bitcoin’in tarihi zirvesini yenilediğini gördük. Piyasaların bir süre yükseliş trendini korumasının ardından da Orta Doğu’da yükselen gerilim piyasalarda önemli bir geri çekilmeye sebep oldu. Dolayısıyla bu halving’te senaryo öncekilere göre bir farklı işledi.

Baktığımız zaman bu durum yatırımcılar açısından soru işaretlerine sebep olmuş olabilir. Ancak kötümserliğe sebep olacak bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halving’in sisteminde ve mantalitesinde bir değişiklik yok. Bu sebeple de yarılanmanın yaratacağı etkilerin öncekilerle benzerlik taşıyacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan küresel makroekonomik görünüm açısından da kripto para piyasaları için kötü bir görünüm yok. ABD’de enflasyon ve istihdam verileri arasındaki dengenin sağlanması adına Fed’in üzerindeki faiz indirimi baskısı artmış durumda. Beklentiler genişletici politikalara bu yıl içerisinde giriş yapılması yönünde şekilleniyor.

Özetle; genel tablonun sektör için olumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ETF’lerle birlikte görülen zirveler parasal genişlemenin ve Bitcoin yarılanmasının etkisiyle yenilenebilir. Özellikle halving kısa vadede piyasalardaki yükseliş trendine ivme kazandırabilir.”