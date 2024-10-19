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Kripto paralara Trump desteği

Bitcoin, ABD'de başkanlık seçimleri anketlerinde Donald Trump'ın kritik eyaletlerde önde görünmesiyle 68 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 2 arttı.

Haber Merkezi
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Kripto paralara Trump desteği
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Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 2 artarak 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Analistler, Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanma olasılığının, kripto paralara ilişkin destekleyici görüşleri nedeniyle kripto para piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Anketlerde Trump önde

ABD'de yapılan güncel anketlere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyaletin 6'sında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

Kriptolarda Harris baskısı

Analistler, Harris'in başkan seçilmesi halinde kripto paralara yönelik daha baskıcı olacağı ve bazı yatırımcıların bundan ötürü endişe yaşadığı görüşünü paylaşıyor.

Saat 21.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 2,7 artış görülen Bitcoin, 68 bin 664 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 2 bin 651 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

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