Bitcoin’de geri çekilme sürecek mi?

CoinMarketCap verilerine göre, Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından hızla yükselişe geçen Bitcoin (BTC), 5 Aralık'ta ilk kez 100 bin dolar kritik sınırını aştıktan bir gün sonra, 103 bin 493 dolar seviyesinden 93 bin doların altına geriledi. 1 günde kayıp yüzde 10 seviyesinde olurken, kripto piyasalarında kaldıraçlı işlemlerde kayıp son bir günde 1,7 milyar dolar oldu.

Yaşanan oynaklıkta kâr realizasyonlarının “büyük ölçüde azaldığı” tahmin edilirken, bundan sonraki satışlarda oynaklığın “daha az sarsıntılı” olabileceği öngörüldü.

Bitcoin önceki gün sert gerilerken, bugün yeniden 97 bin 500 dolar seviyelerin yöneldi.

Uzun vadeli işlemcilerin büyük kâr etti

Uzun vadeli Bitcoin işlemcilerinin ortalama maliyeti 24 bin 481 dolar seviyesinde hesaplanırken, bu da yaklaşık yüzde 400 oranında bir ortalama kazanca sahip olduklarını gösteriyor.

Bitcoin'deki oynaklık Ethereum ve diğer altcoinlerde de ciddi değer kayıplarına neden oldu.

CoinGlass verilerine göre, toplamda 1,62 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edilirken, Bitcoin’in 100 bin dolarda tutunamayıp 94 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesiyle Ethereum’da da benzer bir hareketle yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandı ve fiyat 3 bin 500 dolar seviyesine geriledi.

Ripple (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) gibi altcoin’lerde de değer kaybı yüzde 10 ila 20 aralığında değişti.

Balinaların kar realizasyonu

Düşüş, büyük yatırımcılar olan balinaların kar realizasyonuyla başlarken, özellikle Bitcoin'in rekor seviyelerden hızla geri çekilmesi, satış baskısını artırdı.

Altcoin piyasası bu çöküşten sert etkilenirken, bu düşüşün altcoin piyasası için sağlıklı bir düzeltme olduğunu düşünen analistler de var. Piyasanın uzun vadeli toparlanma ve alım fırsatı olduğu düşünülüyor.

Bitcoin neden düştü?

Çöküşün ardındaki önemli nedenler arasında balinaların satışları, teknolojik gelişmeler ve ekonomik konjonktür bulunuyor.

Balinaların satışları, Bitcoin’de zirve fiyatlardan kar realizasyonu ile satışları tetikledi ve piyasaya yayıldı.

Teknolojik gelişmelerde, Google'ın yeni kuantum çipi “Willow” ile ilgili açıklamaları sonrasında kripto şifreleme güvenliği endişeleri yayıldı.

Ekonomik konjontürde de ABD tahvil getirilerindeki yükseliş yanında küresel ekonomideki belirsizlikler riskli varlıklara satış getirdi.

Piyasa beklentileri

Bitcoin'de yeniden hızlı bir 100 bin dolara yükseliş görülmezse 90 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekleniyor.

90 bin dolar seviyesinin altında ise panik satışları görülebileceği belirtiliyor.

Kısa vadede, aşağı yönlü hareketlerde, 90 bin dolar seviyesi ve altında 85 bin dolar kritik görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde de Bitcoin’in yeniden 100 bin dolar seviyesini aşmasıyla yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor.