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Trump'ın oğlu Bitcoin tahminini açıkladı: 1 milyon dolar!

Ocak ayında göreve gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, seçim sonrasında 100 bin doların üzerine çıkan Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağını öngördü. Eric Trump, Bitcoin'i erken benimseyenlerin kazanacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Trump'ın oğlu Bitcoin tahminini açıkladı: 1 milyon dolar!
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ABD Başkanı seçilen ve Ocak 2025’te göreve gelmeye hazırlanan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Bitcoin için çılgın bir hedef belirledi.

Abu Dabi'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Eric Trump, kripto varlık piyasasının lider para birimimin küresel ekonomide dönüşüm potansiyeline dikkat çekerken, Bitcoin'in bir gün 1 milyon dolara ulaşacağına emin olduğunu belirtti.

Bitcoin'i erken benimseyenlerin kazananlar arasında olacağını vurgulayan Eric Trump, “Bitcoin'i gerçekten çok seviyorum. Kalbimizde çok özel bir yeri var, geleceğin ta kendisi” dedi.

Bitcoin'in kabul görme sürecini e-postaya benzeten Trump, "Dünya, Bitcoin'i benimsemekte yavaş davranıyor. E-posta gibi diğer yıkıcı teknolojilerin yaygın bir popülerlik kazanmasının zaman alması göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte başlayan ralli sonucunda Bitcoin, 105 bin dolara kadar ulaştı. Bitcoin, bugün itibarıyla 97 bin 440 dolar civarında işlem görüyor.

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