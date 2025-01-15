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Kripto hedge fonlar Bitcoin’i aşamadı

Kripto hedge fonları 2024'te çift haneli getiri elde ettiler, ancak Bitcoin'in performansını geçemediler.

Haber Merkezi
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Kripto hedge fonlar Bitcoin’i aşamadı
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Dijital varlıklara odaklanan hedge fonlar da 2024 yılında çok iyi iş çıkardılar. Ancak pek çoğu Bitcoin kadar başarılı olamadı.

Galaxy's VisionTrack tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl bir dizi kripto hedge fonu çift haneli getiriler kaydetti ve 130 kriptoya adanmış hedge fonunun performansını izleyen VisionTrack Bileşik Endeksi yüzde 40 artış gösterdi. Ancak bu kazançlar, ilk kez yüzde 120 artışla 100.000 doların üzerine çıkan Bitcoin'in kaydettiği ilerlemeyi aşamadı.

Reflexive Capital'in kurucusu ve baş yatırım sorumlusu David Kalk, "2024 birçok kripto fonu için zorlu bir yıldı çünkü Bitcoin ve memecoin yılıydı - bunlar en iyi varlıklardı ve diğer her şey geride kaldı" dedi.

Tread.fi'nin CEO'su David Jeong, Bitcoin'in performansını yenmenin kripto hedge fonları için zor olduğunu çünkü "bu şeyleri zamanlamak gerçekten zor. Hedge fon dünyasında, düşüşler oldukça hassastır ve bu nedenle her zaman tamamen uzun süre açıkta kalamazsınız. Ve yatırımcıların kriptoya maruz kalmak için alternatif yolları var" dedi.

VisionTrack'in verilerine göre, dijital varlık endüstrisinde yönlü ve nicel stratejilere odaklanan hedge fonlar geçen yıl en iyi ortalama performansı gösterdi. VisionTrack Quant Directional Endeksi yüzde 53,7 değer kazanırken, VisionTrack Fundamental Endeksi aynı dönemde yüzde 40,4 büyüdü. VisionTrack Market Neutral Endeksi ise yaklaşık yüzde 18,5'lik bir artış gösterdi. Performansı bilen bir kişiye göre Galaxy Digital'in kendi Alpha Liquid Fonu 2024'te yüzde 76,6 artış gösterdi.

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