Kripto paralarda düşüş! Bybit TR Ülke Müdürü Akçın değerlendirdi

Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Akçın, “Kripto para piyasasındaki düşüş trendi, güçlü ekonomik verilerin etkisiyle devam ederken, tasfiye oranlarının yüksekliği yatırımcı duyarlılığının zayıf olduğunu gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde çıkışlar da piyasa üzerindeki kurumsal ilgide geçici bir azalmaya işaret ediyor olabilir. Öte yandan, Gelephu Mindfulness City’nin Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini rezervlerine ekleme kararı, dijital varlıkların küresel finansal sistemdeki artan rolünü vurguluyor. Tayland’ın turizmde kripto para kullanımını test etme hamlesi ise kriptonun günlük hayatta daha yaygın kullanımı için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Son olarak, Do Kwon’un 2026’da mahkemeye çıkacak olması, Terra ekosisteminin çöküşünden bu yana kripto dünyasında süregelen hukuki sürelerin en dikkat çekici olaylarından biri olarak öne çıkıyor. TerraUSD ve Luna’nın çöküşüyle başlayan bu süreç, sektör genelinde yatırımcı güvenini ve düzenleyici yaklaşımları derinden etkiledi. Bu dava, yalnızca kripto topluluğu için değil, düzenleyici organlar ve sektör aktörleri için de kritik bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip” şeklinde ifade etti.

Kripto paralarda düşüş sürüyor

Kripto para piyasası, güçlü ABD ekonomik verilerinin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3 düşüşle 3 trilyon 446 milyar dolara geriledi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yüzde 1,6 değer kaybederek 94 bin 222 dolar seviyesine indi.

DeFi piyasasının toplam değeri 122 milyar dolardan 120 milyar dolara düşerken, altcoin piyasası toplam değeri 1 trilyon 582 milyar dolara geriledi.

Coinglass verilerine göre, son 24 saat içinde 169 bin 32 yatırımcı tasfiye edildi ve toplam tasfiye miktarı 489,60 milyon dolara ulaştı. Bu miktarın 345,81 milyon doları uzun (long) pozisyonlardan, 143,79 milyon doları ise kısa (short) pozisyonlardan kaynaklandı.

Ethereum (ETH), yüzde 0,2’lik bir kayıpla 3.320 dolardan işlem görmeye devam ederken, XRP yüzde 2,3’lük artışla 2,34 dolara, BNB yüzde 1,2’lik artışla 697,70 dolara yükseldi. Solana (SOL) ise yüzde 0,5’lik bir düşüşle 194,15 dolara geriledi.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden çıkışlar yaşandı

8 Ocak'ta Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 583 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bu kapsamda, BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) 124 milyon dolar, Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) 258 milyon dolar ve Ark 21 & Shares Bitcoin ETF (ARKB) 148 milyon dolar çıkış yaşadı. Hiçbir Bitcoin ETF’sine giriş olmazken, diğer ETF’lerde de ufak miktarlarda çıkışlar görüldü.

Aynı tarihte Ethereum spot ETF'lerinden toplam 159 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Bu çıkışın büyük bölümü, Fidelity Ethereum ETF (FETH) tarafından 147 milyon dolar olarak gerçekleşti.