Kripto platformu patronu dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti

Batık kripto para kredi platformu Celsius Network'ün kurucusu ve eski CEO'su, salı günü federal dolandırıcılık suçlamalarını kabul ederek müşterileri iş hakkında yanlış yönlendirdiğini itiraf ettikten sonra onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Manhattan'dan 58 yaşındaki Alexander Mashinsky, New York federal mahkemesinde emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti.

Celsius'un tescilli kripto tokeninin fiyatını yasadışı bir şekilde manipüle ettiğini ve Celsius 2022'de iflas etmeden önce yaklaşık 48 milyon doları cebe indirmek için kendi tokenlerini şişirilmiş fiyatlarla gizlice sattığını kabul etti. Mahkemede, 2021'de şirketin hamleleri için düzenleyici onay olduğunu kamuoyuna açıkladığını çünkü müşterilerin bununla "yanlış rahatlık bulacağını" bildiğini itiraf etti. 2019'da halka satmadığını söylemesine rağmen kripto tokenlerini sattığını söyledi. Mashinsky, müşterilerin bundan da yanlış bir rahatlık duyacağını bildiğini söyledi. 2018'den 2022'ye kadar uzanan suçlar için "Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" diyen Mashinsky, şirketin kendisini müşterilere kripto varlıklarını güvenle yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak sunduğunu söyledi.

ABD Savcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, Mashinsky'nin "kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan birini düzenlediğini" ve şirketinin varlıklarının zirvede yaklaşık 25 milyar dolara ulaşarak onu dünyanın en büyük kripto platformlarından biri haline getirdiğini söyledi.