Kripto şirketleri rotayı ABD dışına çevirdi

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e karşı ABD'de açılan yüksek profilli dava ve ABD'li düzenleyiciler kripto firmalarını sert bir kıskaca almaları, kripto sektöründeki yöneticileri büyük ekonomisini etkili bir şekilde dışlayan büyüme planları hazırlamak zorunda bırakıyor.

WSJ'nin haberine göre, kripto girişim sermayesi şirketi Ryze Labs, ödeme şirketi Ripple Labs ve Standard Chartered tarafından desteklenen bir dijital varlık ticaret platformu olan Zodia Markets'ın yöneticileri, büyümek için ABD dışına odaklandıklarını söyledi. Lidersiz bir stabilcoin protokolü olan MakerDAO'nun üyeleri kısa süre önce ABD'de bulunan kullanıcıların platforma erişimini engellemek için oy kullandı.

Bu değişim, Amerikalı düzenleyicilerin yasal ortamı büyük ölçüde değiştirmesinin ardından kripto firmalarının ne kadar para kazanabileceği konusunda endişeleri artırıyor.

Ryze Labs'in kurucusu ve yönetici ortağı Matthew Graham, "Kısa vadede ABD'yi göz ardı etmeyi göze alabiliriz ama uzun vadede bu herkes için bir kayıp olur" dedi.

Graham, Ryze Labs'ın Amerika odaklı yatırımlarını mercek altına aldığını söyledi.

San Francisco merkezli bir kripto ödeme şirketi olan Ripple Labs, şirket tarafından sağlanan rakamlara göre, ABD dışındaki açık pozisyonlarının yaklaşık %85'i için işe alım yapıyor. Bu yılın sonuna kadar, ABD'li çalışanları, şu anda yaklaşık %60 olan işgücünün yaklaşık yarısına düşecek.

Standard Chartered tarafından desteklenen bir dijital varlık ticaret platformu olan Zodia Markets'in kurucu ortağı ve CEO'su Usman Ahmad, birkaç Amerikan eyalet düzenleyicisiyle görüşmelerde bulunduğunu ve Fed ile de ilişki kurmak istediğini söyledi. Ancak şirket, federal yetkililerin eyaletleri geçersiz kılabileceğinden veya kripto düzenlemelerini uygulamak için yargı sistemine başvurabileceğinden endişe duyuyor.

Ahmad, "Düzenleyici makamlardan netlik bekliyoruz. Yol haritalarının ne olması gerektiğini belirlemek için hukuk mahkemelerinde olmak istemiyoruz" dedi.