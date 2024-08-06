  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Küresel piyasalardaki satış baskısı sonrası Bitcoin yüzde 10’dan fazla yükseldi
Takip Et

Küresel piyasalardaki satış baskısı sonrası Bitcoin yüzde 10’dan fazla yükseldi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün küresel piyasalar gibi kripto paralarda da yaşa yaşanan tarihi satış baskısının ardından son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel piyasalardaki satış baskısı sonrası Bitcoin yüzde 10’dan fazla yükseldi
Takip Et

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 9,6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolara yükseldi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti.

Saat 09.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 10,5 artış yaşayan Bitcoin, 55 bin 791 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 12,1 değer kazanarak 2 bin 520 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

VIX Endeksi 4 yılın zirvesinden gerilediVIX Endeksi 4 yılın zirvesinden gerilediEkonomi
Piyasalar 'tarihi satış dalgası'ndan toparlanıyorPiyasalar 'tarihi satış dalgası'ndan toparlanıyorFinans
Stagflasyonumuz Kara Pazartesi ile giriş yaptıStagflasyonumuz Kara Pazartesi ile giriş yaptı

 

Kripto Para
Bitcoin yılın ilk yarısında altından daha çok kazandırdı
Bitcoin yılın ilk yarısında altından daha çok kazandırdı
Rusya’da kripto para madenciliğine onay çıktı
Rusya’da kripto para madenciliğine onay çıktı
Rusya’dan uluslararası ödemelerde kripto para kullanımı: Yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor
Rusya’dan uluslararası ödemelerde kripto para kullanımı: Yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor
Trump'tan ABD'yi 'Bitcoin süper gücü' yapma sözü
Trump'tan ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
Binance yönetimi kripto düzenlemesinin ardından ilk kez konuştu
Binance yönetimi kripto düzenlemesinin ardından ilk kez konuştu
Ferrari, kripto para ile ödeme sistemini genişletiyor
Ferrari, kripto para ile ödeme sistemini genişletiyor