Ripple'dan SVB açıklaması

İcra Kurulu Başkanı Brad Garlinghouse, popüler XRP kripto para birimiyle ilişkili şirket olan Ripple Labs'ın fonlarının bir kısmının Silicon Valley Bank'ta bulunduğunu söyledi

Bu durumun günlük işlerinde bir aksamaya yol açmayacağını düşündüklerini ifade eden Garlinghouse, şirketin nakit pozisyonunun büyük çoğunluğunun bir banka ağında tutulduğunu ifade etti.

Garlinghouse, "Açıkçası, SVB'ye ne olduğu hakkında hala pek çok şey bilinmiyor ve diğer pek çok kişide olduğu gibi, yakında daha fazla ayrıntıya sahip olmayı umuyoruz ,ancak emin olun, Ripple güçlü bir mali durumda olmaya devam ediyor" dedi.

Ripple'ın iflas eden bankada ne kadar bir parası bulunduğu ise bilinmiyor.