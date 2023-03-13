SVB'nin ardından daha fazla banka iflas edebilir

Pershing Square'in kurucusu ve milyarder bir yatırımcı olan, Bill Ackman'a göre, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ardından ABD'li yetkililerin bankacılık sistemine olan güveni artırmak için müdahale etmesine rağmen daha fazla bankanın batması olası.

Hükümetin, gelecekte batması muhtemel olan bankalara yönelik nasıl bir yol haritasi izleyeceğini açıklamasını olumlu bulan Ackman, Fed'e rağmen banka iflaslarının süreceği görüşünde.