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Rusya’dan dış ticarette Bitcoin hamlesi

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin kullanmaya başladığını açıkladı. Siluanov, Bitcoin kullanımının Batı yaptırımlarına karşı koymak amacıyla kullanılabildiğini ve daha da yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Rusya’dan dış ticarette Bitcoin hamlesi
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı yaptırımlarına karşı yasal değişikliklerin ardından Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ile dijital para birimlerini kullanmaya başladığını açıkladı.

Yaptırımlar, bankaların uluslararası incelemelerden kaçınmak Rusya ile ilgili işlemlerde hassas davranılması nedeniyle büyük ticaret ortaklarıyla ilişkileri karmaşıklaştırmıştı.

2024’te Rusya, dış ticarette kripto paraların kullanımına izin verirken, kripto madenciliğini de yasal hale getirdi ve küresel liderlerden biri oldu.

Siluanov, Russia 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Deneysel rejimin bir parçası olarak, Rusya'da çıkardığımız Bitcoinleri dış ticaret işlemlerinde kullanmak mümkün. Bu tür işlemler zaten gerçekleşiyor. Bunların genişletilmesi ve daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun gelecek yıl gerçekleşeceğinden eminim” dedi.

Putin’den Bitcoin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut ABD yönetiminin para birimi doları, politik amaçları için kullanarak, rezerv para birimi açısından rolünü zayıflattığını ve ülkeleri alternatif varlıklara yönelmeye zorladığını söylemişti.

Putin, bu varlıklara örnek olarak Bitcoin'i gösterirken, hiç kimsenin Bitcoin'i düzenleyemeyeceğini ve kripto paraların kullanımını desteklediğini açıklamıştı.

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