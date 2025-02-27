SEC, Gemini soruşturmasını işlem yapmadan kapattı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsası Gemini'ye yönelik soruşturmasını kapattı ve şimdilik düzenleyicinin incelemesinden kaçan firmaların büyüyen listesine ekledi.

Gemini kurucu ortağı ve başkanı Cameron Winklevoss tarafından 26 Şubat'ta paylaşılan bir bildiride SEC, soruşturmasını tamamladığını ve "bu tarih itibariyle sahip olduğumuz bilgilere dayanarak" düzenleyicinin bir yaptırım eylemi önermeyeceğini söyledi.

SEC, kripto borç verme firması Genesis Global Capital ve kripto borsası Gemini'yi 12 Ocak 2023'te Gemini'nin "Earn" programı aracılığıyla kayıtsız menkul kıymetler sunmakla suçladı. Bununla birlikte, ajans bildirimin bir aklama olmadığını ve SEC'in soruşturmasının bir sonucu olarak daha sonraki bir tarihte herhangi bir işlem yapılmayacağının bir göstergesi olarak yorumlanmaması gerektiğini ekledi.

Winklevoss, "Bu kurumun bize ve daha geniş kripto endüstrisine verdiği zarardan sonra soruşturmayı şimdilik kapatması çok az teselli oldu" dedi.