SEC, şimdi de Coinbase'e dava açtı

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC, dün Binance ve CEO'su Zhang'a karşı açtığı davanın ardından bugün de ABD merkezli kriptopara borsası Coinbase'e karşı Manhattan Federal Mahkemesi'nde dava açtı.

SEC açtığı davada, Coinbase'nin ABD'de hiç bir zaman bir aracı kurum, ulusal menkul kıymet borsası veya takas ajansı olarak kayıt yaptırmadığını, menkul kıymetler için açıklama yapma zorunluluklarından kaçınmaya çalıştığını savundu.

Coinbase'nin zorunlu açıklamalardan kaçınarak yatırımcıları ciddi riske attığını iddia eden SEC, Şirket'in 2019'dan bu yana kayıtsız bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdü.