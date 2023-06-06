Bitcoin 3 ayın dibini gördü: Yüzde 4 düştü

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel piyasalarda en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük dijital para borsası Binance, müşteri fonlarını genel müdürünün sahibi olduğu bir şirkete aktardığı iddiasıyla dava açtığını duyurmasının ardından son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), bugün içinde 25 bin 351 dolara kadar gerileyerek 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. BTC, saat 15.52 itibarıyla yüzde 0,47 oranında düşüşle 25 bin 579 dolarda işlem gördü. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 8'in üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 497 milyar dolar oldu.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,34 oranında değer kaybederek 1,08 trilyon dolara geriledi.

BİNANCE ALEYHİNE 13 DAVA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, pazartesi günü dünyanın bir numaralı kripto borsası Binance aleyhine, şirketin kayıtsız işlemler gerçekleştirdiği, ABD biriminin kontrol ve gözetimini yanlış beyan ettiği iddiaları da dahil olmak üzere 13 hukuk davası açtı.

DÜŞÜŞ ETHER'İ DE ETKİLEDİ

Kripto borsassı takipçisi CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5,1 düşerken, piyasa değerine göre bir sonraki en büyük coin olan ether yüzde 4 değer kaybetti. Binance’in para birimi Binance Coin ise yüzde 9 düştü.