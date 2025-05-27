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Bitcoin yatay seyirde ABD ticaret politikasını izliyor

ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlik riske duyarlı dijital varlık üzerinde baskı yaratırken Bitcoin yatay seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin yatay seyirde ABD ticaret politikasını izliyor
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ABD’de gümrük vergilerine yönelik beklentiler sürerken, belirsizlik de piyasalarda öne çıkıyor. Bitcoin bu ortamda yatay seyir izliyor.

Zaye Capital Markets Analisti Naeem Aslam, “Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve siyasi duruşu, yüksek düzeyde jeopolitik ve ekonomik risk enjekte ediyor, risk varlıklarına yönelik iştahı azaltırken savunma pozisyonuna yönelik talebi artırıyor. Trump'ın giderek daha dengesiz hale gelen sosyal medya yorumları, oynaklığa ve öngörülemezliğe eğilimli bir liderlik tarzını yansıttığı için duyarlılığı daha da kutuplaştırdı” dedi.

Aslam, Trump'ın, meme coin'inin yatırımcılarıyla yediği tartışmalı akşam yemeği de dahil olmak üzere kripto alanındaki yasal karışıklıkların da düzenleyici alarmları tetiklediğini söyledi.

Bitcoin yüzde 0,06 artışla 109.700 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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