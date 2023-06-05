SEC’den kripto para borsası Binance'e dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD federal mahkemesinde Pazartesi günü açılan bir davada, Binance’in diğer ihlallerin yanı sıra ticaret kontrollerini yanlış beyan ettiğini ve kayıtsız menkul kıymet satarak yatırımcı koruma kurallarını çiğnediğini iddia etti.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, "On üç suçlama aracılığıyla, Zhao ve Binance kuruluşlarının çıkar çatışması, açıklama yapmama ve yasayı hesaplı bir şekilde ihlal ettiğini iddia ediyoruz. Halk, zor kazandığı varlıklarını bu platformlara veya yasa dışı platformlara yatırmaktan kaçınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Binance, şirket olarak konu hakkında yorum yapmazken, Binance kurucusu ve CEO’su Zhao Twitter'dan yaptığı açıklamada, ekibinin söz konusu şikâyeti inceleyeceğini söyledi.