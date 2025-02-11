Strategy, Bitcoin alımlarına devam ediyor

Kısa bir süre öncesine kadar MicroStrategy Inc. adıyla anılan Bitcoin Hazine şirketi Strategy, son yedi gün içinde 742,2 milyon dolarlık dijital varlık satın aldığını ve ekim ayı sonlarında başlayan haftalık alımlara devam ettiğini açıkladı.

Strategy şu anda orijinal kripto para biriminin yaklaşık 47 milyar dolarına ya da var olacak tüm tokenlerin yüzde 2,5'inden fazlasına sahip.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir başvuruya göre Strategy, 3 Şubat'tan 9 Şubat'a kadar ortalama yaklaşık 97.255 dolar fiyattan 7.633 Bitcoin satın aldı.

Strategy geçen hafta adını değiştirdi. Şirket, piyasada hisse senedi satışları ve sabit gelirli menkul kıymetler kullanarak Bitcoin alımlarını finanse etmek için 2027 yılına kadar 42 milyar dolar sermaye toplamayı hedefliyor. Kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana teklifleri ve alımları artırdığı için Strategy bu hedefin neredeyse yarısına geldi.