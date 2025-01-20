Trump'ın ardından şimdi de Melania coin çıktı

ABD'de bugün resmen başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, cumartesi günü kripto para dünyasını salladı. Kripto para piyasaları Donald Trump tarafından çıkarılan TRUMP coin ile şoka uğramıştı. Saatler içerisinde yüzlerce kat giderek 80 milyar dolarlık toplam değere ulaşan TRUMP coin sonrası bir şok daha geldi. Solana blokzinciri üzerinde piyasaya sürülen bu memecoin, saatler içerisinde inanılmaz bir ilgiyle karşılandı ve piyasadaki yatırımcılar TRUMP coine akın etti. Yaşanan gelişmelerin ardından neredeyse bütün piyasa düşüşe geçti, bununla da kalmadı Trump ailesinden bir hamle daha geldi.

Cnbc-e'de yer alan habere göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump da kripto piyasasına bir meme coin sürdü. MELANIA adında çıkartılan coin sonrası piyasalar yeniden düşüşe geçti.

TRUMP coin bir saatte dibi gördü

Melania Trump'ın X üzerinden yaptığı paylaşımı kendi hesabından yeniden gönderen Donald Trump'ın kendi adıyla çıkardığı coin tepetaklak oldu. MELANIA coin 5 milyar dolar pazar değerine ulaştı. TRUMP coin tutanların büyük satışlar yaparak likiditeyi MELANIA coine kaydırdıkları görüldü. Solana ağı ise yoğunluktan bir süre hizmet veremedi.

Donald ve Melania Trump'ın kripto varlıkları iki günde 90 milyar dolarlık getiri sağladı

TRUMP coinin değeri ise aynı saatlerde 75 dolardan 45 dolara kadar geriledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Donald Trump ve Melania Trump'ın kripto varlıkları sadece iki günde kripto para dünyasında 90 milyar dolarlık getiri sağladı.

Trump'ın meme coini 24 saatte dünyanın en büyük 15. kripto varlığı oldu

Donald Trump'ın çıkardığı meme coinde 24 saatten kısa bir sürede 525 kişi dolar milyoneri oldu. Trump'ın meme coini sadece 24 saatte dünyanın en büyük 15. kripto varlığı haline geldi.

Piyasadaki 1 milyar dolar likidite oldu

Melania Trump'ın çıkardığı meme coin gelişmesinin ardından Bitcoin fiyatları 100 bin doların altına geriledi. Bunun ardından kripto piyasasındaki 350 bin yatırımcı 1 milyar doların üzerinde tasfiye edildi.

Trump'tan Ethereum alımı: "Yarın ne yapacağını göreceğiz"

ABD'de bugün başkanlık koltuğuna resmen oturacak olan Donald Trump, World Liberty Financial projesi üzerinden toplam 42 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirdi. Bu hamlelerin ardından Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, X üzerinden "Yarın ne yapacağını göreceğiz" diyerek Ethereum'a dikkat çekti.